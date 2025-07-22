Для этого осуществляется санитарно-эпидемиологический контроль, разработка нормативных правовых документов, организовано научно-методическое обеспечение, подчеркнул помощник президента, председатель Морской коллегии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическое благополучие моряков является одним из ключевых направлений медобеспечения морской деятельности. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, открывая заседание коллегии.

"Одним из ключевых направлений медико-санитарного обеспечения морской деятельности, охватывающим широкий спектр задач, является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия моряков", - сообщил Патрушев.

Для этого осуществляется санитарно-эпидемиологический контроль, разработка нормативных правовых документов, организовано научно-методическое обеспечение, уточнил он.