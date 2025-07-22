Оказание медпомощи осуществляется по нескольким направлениям: оказание помощи на судне, консультирование посредством телемедицинских технологий, поисково-спасательные операции, медицинские эвакуации в нештатных ситуациях, отметил председатель Морской коллегии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сбережение здоровья и жизни моряков и персонала морских портов - важный принцип национальной морской политики России. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, открывая заседание коллегии.

"Сохранение человеческой жизни на море, сбережение здоровья моряков и персонала объектов морской инфраструктуры являются важными принципами национальной морской политики", - подчеркнул помощник президента РФ.

Современные геополитические вызовы, планы по развитию морской деятельности, особенно в Арктике, наращивание объемов перевозок внутренним водным транспортом, а также необходимость защиты морских рубежей страны - все это, по словам Патрушева, обусловливает необходимость совершенствования подходов к организации медико-санитарного обеспечения морской деятельности.

"Сегодня оказание медицинской помощи осуществляется по нескольким направлениям. Это оказание помощи на судне, консультирование посредством телемедицинских технологий, поисково-спасательные операции, медицинские эвакуации в нештатных ситуациях", - резюмировал он.