Не сформированы единые подходы к практическому решению всего комплекса вопросов медицинского обслуживания моряков как военных, так и гражданских, рыбаков и речников в рейсах и на берегу, отметил председатель Морской коллегии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Необходимая централизация в вопросах руководства отсутствует в организации современного медицинского обеспечения морской деятельности России. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, открывая заседание коллегии.

Несмотря на достигнутые успехи, в организации современного медицинского обеспечения морской деятельности России накопился ряд проблем, нерешенность которых существенно влияет на эффективность морской деятельности в целом, сообщил Патрушев.

"В настоящее время отсутствует необходимая централизация в вопросах руководства и организации медицинского обеспечения морской деятельности", - подчеркнул он.

По словам помощника президента РФ, вследствие недостаточной координации и межведомственного взаимодействия между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями не сформированы единые подходы к практическому решению всего комплекса вопросов медицинского обслуживания моряков как военных, так и гражданских, рыбаков и речников в рейсах и на берегу.

В настоящее время в медицинских организациях ФМБА России осуществляется освидетельствование около 40% плавсостава и водолазов. "Медицинское обеспечение моряков, не охваченных системой ФМБА России, осуществляется по территориальному принципу на общих основаниях медицинскими организациями, не знающими специфики морского труда и не имеющими существенного опыта в профилактике и лечении заболеваний у специалистов морских отраслей", - резюмировал он.