Патрушев призвал нарастить темпы по созданию информационной системы морской медицины

В связи с этим требуется обеспечить необходимый уровень развития и внедрения информационных технологий при выполнении задач медобеспечения морской деятельности, отметил помощник президента, глава Морской коллегии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Темпы создания единой информационной системы морской медицины важно наращивать, включить ее в Единую государственную информационную систему здравоохранения РФ. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, открывая заседание коллегии.

Развитие морской медицины необходимо планировать как одну из составляющих национальной системы здравоохранения, указал помощник президента РФ.

"Активная информатизация национальной системы здравоохранения определяет важность наращивания темпов по созданию единой информационной системы морской медицины, включения ее в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Российской Федерации", - подчеркнул он.

В связи с этим требуется обеспечить необходимый уровень развития и внедрения информационных технологий при выполнении задач медобеспечения морской деятельности, добавил глава Морской коллегии.

"[В том числе] включая обеспечение интеграции информационных систем ФМБА России, Минздрава России, Роспотребнадзора и научных организаций, подведомственных Минобрнауки России", - резюмировал Патрушев.