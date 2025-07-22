Глава МИД РФ привел в пример немецкого министра обороны, который заявлял, что Германия будет готова убивать русских солдат

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "очень тревожным сигналом" антироссийские планы, которые "варятся" в Европе - в Германии, Франции, Великобритании.

"Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, - это, наверное, для любого нормального, подчеркну - нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Лавров обратил внимание на "безнаказанность, постоянное науськивание киевского режима на продолжение провокаций, на продолжение террористических актов против гражданских объектов, против мирных граждан Российской Федерации", которые не прекращаются.

"Конечно же, они будут получать достойный отпор, и Россия достигнет всех тех целей, которые пытается заблокировать Европейский союз руками киевского режима", - заверил российский министр.