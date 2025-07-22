Этот подход включается в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, отметил глава МИД России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает, что Европа обратит внимание на разумный подход нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом.

"Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявила администрация Трампа после того, как она сменила выступавшую в унисон с оголтелыми европейцами байденовскую администрацию, что этот разумный подход, включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется незамеченным европейцами, несмотря на все нынешние дискуссии о том, что нужно снова, снова и снова вооружать киевский режим за счет европейских налогоплательщиков", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.