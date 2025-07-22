Глава МИД России подчеркнул, что 22 июля стороны уже рассмотрели ход реализации тех договоренностей, тех пониманий, которые были достигнуты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российско-мозамбикский диалог на высшем уровне продолжится на благо развития отношений двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы сегодня рассмотрели ход реализации тех договоренностей, тех пониманий, которые были достигнуты, и уверен, что диалог на высшем уровне продолжится на благо развития наших отношений", - сказал глава российского дипведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.