Европейские страны "заводят" свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия - это извечный враг, экзистенциальная угроза, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров описал каламбуром о "международном оборзении" нынешнее отношение к России европейских стран.

"Сейчас, когда Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур - они сейчас являются частью "международного оборзения" по отношению к Российской Федерации. Всячески "заводят" свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия - это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападет на Европу, поэтому нужно забыть про социальные проблемы, про провалы в экономике, забыть про процесс деиндустриализации, который наблюдается в том числе и в Германии, и в других европейских странах, и все силы, все средства, все налоги бросить исключительно на милитаризацию Европы", - описал положение дел глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

По мнению Лаврова, "это печально - уроки истории забывать нельзя". "Но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран", - заметил российский министр.

"Конечно, говорят, что сын за отца не отвечает, внук за деда не отвечает. Это верно, если сын и внук осознали ту преступность, которой руководствовался их родитель, их дед, и ту преступность, которой представлял из себя Третий рейх, осужденный навсегда бесповоротно на Нюрнбергском трибунале", - констатировал Лавров. Однако, по его словам, "когда потомки тех немцев, заняв руководящие посты в современной Федеративной Республике, уже независимо от своего происхождения, начинают не просто продвигать, а гордо предъявлять всем претензии в духе уже теперь четвертого рейха - это, конечно же, наводит на мысль о том, что подобного возрождения нацизма допустить нельзя".

"Народы европейских стран, в том числе и здоровая часть немецкого народа, это прекрасно понимают", - убежден глава МИД РФ.