Председатель палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов умер из-за тяжелой болезни в возрасте 77 лет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутат от "Единой России", член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко умер из-за тяжелой болезни на 78-м году жизни, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушел из жизни. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич. Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее", - сказал Володин на пленарном заседании.

Володин не уточнил диагноз Тарасенко, но после минуты молчания поднял тему тестирования на ковид. "Тестирование на ковид обязательно надо делать. В зале полтысячи человек, работаем часами. Поэтому более ответственно относитесь, в первую очередь, к тем, кто рядом с вами. У нас вот каждый понедельник обязательно есть те, кто инфицирован. А если бы не прошли тестирование, они были бы здесь", - сказал Володин.

"По идее все обострилось именно во время ковида. Мы с вами во время ковида потеряли четырех депутатов. И сейчас. Это все оттуда догоняет", - добавил он.