Министр иностранных дел России Сергей Лавров также напомнил, что государство готовит национальные кадры для Мозамбика в российских вузах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия признательна Мозамбику за содействие в изучении русского языка в республике на базе одного из центральных университетов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

"Выразили признательность нашим мозамбикским друзьям за содействие преподаванию, изучению русского языка в Мозамбике на базе одного из центральных университетов", - сказал он.

Лавров также напомнил, что Россия готовит национальные кадры для Мозамбика в российских вузах. "Сейчас ежегодно по правительственной квоте поступают на учебу 75 граждан Мозамбика. Мы готовы эту квоту увеличить", - добавил глава МИД РФ.