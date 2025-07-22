Глава МИД России констатировал, что "к власти на Украине, к огромному сожалению, в конечном итоге Запад в результате многолетних стараний привел откровенных русофобов, неонацистов"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил русофобией и намерением истребить все русское попытки киевского режима изолировать Россию от партнерства со странами Африки.

"Причины одни - русофобия и стремление истребить все русское из истории тех земель, которые составляли собой Украину в период распада Советского Союза", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Лавров констатировал, что "к власти [на Украине], к огромному сожалению, в конечном итоге Запад в результате многолетних стараний привел откровенных русофобов, неонацистов, которые выполняли и продолжают выполнять заказ на ослабление России путем создания прямо на украинской территории прямых угроз безопасности РФ и путем истребления всего русского, включая историческую память о том, как возникла эта страна и кому она обязана тем, что она возникла".

"Больше я причин, наверное, даже не должен называть, они всем очевидны, но то, что именно это было целью Запада, мы наблюдаем сейчас", - указал глава МИД РФ.