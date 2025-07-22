Эта высокая государственная награда является признанием значительного вклада в развитие страны, указал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Адам Делимханов награжден почетной грамотой президента РФ. Награда является доказательством вклада депутата в развитие страны, написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Президент России Владимир Путин наградил дорогого брата, депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова, почетной грамотой президента Российской Федерации. Эта высокая государственная награда является признанием его значительного вклада в развитие страны, укрепление ее безопасности и стабильности, а также заслуг в многолетней и добросовестной службе Отечеству", - написал Кадыров.

По его словам, Делимханов всегда готов защищать государственные приоритеты и поддерживать инициативы, которые укрепляют суверенитет и целостность страны.

"Кроме того, Адам Делимханов - опытный воин, за плечами которого сложнейший боевой путь. В годы нашей борьбы с международным терроризмом на территории республики он внес весомый вклад в дело обеспечения безопасности и восстановления мирной жизни в регионе. Сегодня Адам Султанович продолжает эффективно трудиться на благо России, внося большой вклад в достижение целей и задач специальной военной операции", - добавил глава республики.

Депутат фракции "Единая Россия" Делимханов представляет Чечню, является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.