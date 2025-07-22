Володин: принятые ГД законы позволят повысить прозрачность учета иностранцев

Председатель ГД отметил, что депутаты ввели для иностранных граждан, приезжающих в Россию с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также обязали региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли ряд законов в сфере контроля за мигрантами, которые позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что депутаты ввели для иностранных граждан, приезжающих в Россию с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также обязали региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях.

"Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания", - указано в сообщении.

Кроме того, депутаты предоставили правоохранительным органам возможность приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел. Операторам сотовой связи запретили вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путем, также был принят закон об уголовной ответственности за незаконное использование виртуальных телефонных станций.

"Важно защитить наших граждан от действий мошенников, уберечь от финансовых и материальных потерь", - отметил Володин.