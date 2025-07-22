По планам Пентагона, машины получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов, заявил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Насмешки над новациями российских танков в области новых систем защиты, в частности так называемыми "мангалами" - решетками для защиты от дронов, сменились подражанием. Американские танки Abrams переняли методы российских танкостроителей, сообщил в ходе одного из заседаний в Госдуме исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Замечу, что за рубежом сначала смеялись над некоторыми нашими новациями, в частности над так называемыми "мангалами". Однако сегодня другие страны начинают перенимать этот опыт. Недавно было сообщение, что США планируют усилить защиту своих "Абрамсов", которые, по имеющимся данным, плохо себя показали на поле боя. По планам Пентагона, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов. По сути, спецпокрытие - это аналог нашей "Накидки", дополнительная защита - аналог нашего набора экранов, сеток, решеток и выносных конструкций наподобие "мангала", - сказал Евтушенко.

По его словам, российские бронемашины максимально приспособлены к противотанковым угрозам и способны отразить множество атак новых средств поражения. "Бывали случаи, когда в Т-90М "Прорыв" попадали десятки украинских беспилотников, а он сохранял боеспособность", - отметил Евтушенко.

"Накидка" представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения танка в несколько раз, так что машина практически сливается с фоновой поверхностью. Помимо этого, на российские машины штатно ставятся сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита. Также применяются "мангалы", решетки, экраны, всеракурсная динамическая защита, и устанавливаются средства РЭБ для подавления БПЛА.