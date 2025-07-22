Изменения вносятся в закон "Об оружии"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве на получение федеральными органами власти во временное пользование боевого стрелкового оружия для вооружения ведомственной охраны в целях борьбы с беспилотниками.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в ноябре 2024 года и принят в первом чтении в марте 2025 года. Изменения вносятся в закон "Об оружии". Федеральные госорганы, органы исполнительной власти, а также правительство Москвы смогут получать от Росгвардии во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему для вооружения созданной ими ведомственной охраны. Такое право они получат в целях пресечения функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

Получение боевого стрелкового оружия будет осуществляться только после инструктажа по правилам безопасного обращения. Запрещается использование такого оружия при получении уведомления от Росгвардии о необходимости его сдачи, в таком случае оружие необходимо сдать в течение двух недель. Законом уточняется, что к боевому стрелковому оружию относится ручное или входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм.

Наградное оружие

Законом также устанавливается бессрочное действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему.

Часть положений закона касаются производства списанного оружия на основе наградного оружия. Так, гражданин, награжденный короткоствольным огнестрельным оружием с нарезным стволом, или его наследник получают право передавать юрлицу, имеющему необходимую лицензию, наградное оружие для производства списанного оружия на его основе. При этом патроны к нему подлежат сдаче в Росгвардию или в ее территориальный орган, а также в органы внутренних дел.

Производство такого оружия будет осуществляться за счет средств гражданина или его наследника. Произведенное списанное оружие подлежит регистрации в территориальном органе Росгвардии по месту жительства в двухнедельный срок со дня его получения.