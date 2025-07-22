Этого требует статус США как сверхдержавы, отметил командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не сможет прекратить посреднические усилия по Украине, так как этого требует статус его страны как сверхдержавы. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для газеты The Wall Street Journal заявил о том, что Трамп заинтересован в том, чтобы прекратить посредничество в конфликте на Украине, несмотря на решение направить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.

"Мне представляется сомнительным, что Трамп устранится от конфликта на Украине. Это мечты наших аналитиков. Трамп неоднократно давал предвыборные обещания дожать ситуацию до конца. Это не тот человек, который склонен отступать. Тем более, что при нем США сохраняют статус сверхдержавы и это значит, что Америка не может отстраниться от решения важнейшего мирового вопроса, которым является конфликт на Украине", - сказал собеседник агентства.

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.