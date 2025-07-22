Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития назвал очевидным то, что цели 2030 года не будут достигнуты ни на глобальном, ни на региональном уровне

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия в рамках реализации целей устойчивого развития (ЦУР) призывает перейти от абстрактных деклараций к работе с конкретными глобальными вызовами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, выступая на Политическом форуме высокого уровня ООН.

"Недавно опубликованный ежегодный отчет ООН о выполнении целей устойчивого развития - ЦУР показал тревожный факт. В первой тридцатке стран по темпам выполнения ЦУР нет ни одной страны глобального Юга. Первым стоит Уругвай - на 38-м месте, затем Куба - на 40-м, - отметил Титов. - Это говорит о системной диспропорции. Складывается впечатление, что текущая архитектура ЦУР работает преимущественно в интересах глобального Севера, Север сосредоточен на собственных интересах и не оказывает достаточной поддержки Югу".

"Очевидно одно: цели 2030 года не будут достигнуты ни на глобальном, ни на региональном уровне. Чтобы не допустить ошибок в дальнейшем, нам нужно уже сегодня приступить к формированию повестки на период после 2030 года, вплоть до 2050-го, - сказал спецпредставитель. - Причем важно перейти от абстрактных деклараций к работе с конкретными глобальными вызовами: изменение климата, геополитическая нестабильность, риски искусственного интеллекта и кибербезопасности, демографическое давление в масштабах глобального Юга, угрозы здоровью - пандемии. А такие вопросы, как темы гендеров или биоразнообразия, должны решаться на национальном, региональном уровне или в рамках частных инициатив".

По его словам, будущие цели устойчивого развития должны быть "реализуемыми и характеризоваться четкими KPI, управляемостью и определенными заранее источниками финансирования". "Важно, что такая работа уже ведется. Работа идет в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Мы призываем ООН сыграть активную роль и предлагаем создать рабочую группу по ЦУР 2050, - заявил Титов. - Приглашаем к участию правительства, бизнес, экспертов и гражданское общество - для выработки реалистичной, коллективной повестки устойчивого развития".