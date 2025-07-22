Первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО МИД России, вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН отметил, что "Соединенные Штаты, как и Россия, несут особую ответственность за укрепление и развитие международного сотрудничества"

МОСКВА, 22 июля. /Корреспондент ТАСС Евгений Кузнецов/. Администрация президента США Дональда Трампа, объявив о "выходе" страны из ЮНЕСКО, на самом деле решает приостановить финансирование организации и прекратить работу в ее структурных подразделениях. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО МИД России, вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН Алексей Борисов.

"На самом деле речь идет о фактической заморозке членства США в ЮНЕСКО и приостановке ее финансирования. Нельзя говорить о "выходе" из организации, так как США - страна - участница ООН, а ЮНЕСКО - специализированное учреждение всемирной организации. Государство ООН имеет право работать во всех ее структурных подразделениях", - сказал собеседник агентства. По его словам, "главным вопросом сейчас остается приостановка финансирования организации, так как ЮНЕСКО в таком случае будет вынуждена свернуть ряд своих проектов и программ".

По оценке Борисова, "это означает сокращение культурного обмена, возможностей сохранения объектов исторического наследия и культурных ценностей, в первую очередь, на территории самих Соединенных Штатов". В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в США значится 23 наименования.

Как отметил Борисов, "прекращение работы Вашингтона в ЮНЕСКО лишает его возможности активнее работать в программах организации и может вызывать лишь сожаление, учитывая тот факт, что в этом году отмечается 80-летие ООН и 80-летие ЮНЕСКО". Решение Белого дома, по его словам, "эмоциональное и носит декларативный характер, направлено на внутреннюю аудиторию и на определенных международных игроков".

"За последние 10 лет США уже неоднократно приостанавливали финансирование ряда международных организаций, а потом восстанавливали его. Сейчас складывается та же ситуация. Полагаю, что в ближайшем будущем все наладится. Соединенные Штаты заинтересованы в эффективной работе ООН и ее структурных подразделений, в том числе тех программ, которыми занимается ЮНЕСКО. Это вопросы науки, образования, культуры, коммуникаций. Вашингтон может в любой момент вернуться к работе в ЮНЕСКО", - отметил Борисов. Он добавил, что восстановление работы США в организации "может произойти достаточно быстро, как только изменится международная конъюнктура".

По словам эксперта, "США, как и Россия, будучи страной - основательницей ООН, несет особую ответственность за укрепление и развитие международного сотрудничества, в том числе за работу таких организаций, как ЮНЕСКО".

О приостановке членства США в ЮНЕСКО

22 июля Белый дом сообщил, что Трамп принял решение о "выходе" Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Как уточнили в Госдепартаменте, страна перестанет быть ее полноправным членом 31 декабря 2026 года. По оценке американского внешнеполитического ведомства, ЮНЕСКО проводит "глобалистскую и идеологизированную повестку", которая противоречит политике Вашингтона "Америка прежде всего".

Соединенные Штаты покидают рабочие органы ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже прекращала свое участие в работе ЮНЕСКО из-за ее "излишней политизированности" и "неразумного расходования" средств бюджета. Вернулись США к работе в ЮНЕСКО в 2003 году.

В 2018 году во время своего первого срока Трамп прекратил участие США в организации из-за проведения "антиизраильской" политики и обеспокоенности ростом задолженностей организации. США вернулись к работе в ЮНЕСКО в 2023 году.

После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп подписал указ, в котором поручил в течение 90 дней пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО, проверить, отвечает ли ее деятельность американским интересам.