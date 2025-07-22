Мишустин встретится с Турчаком и Томенко в Горно-Алтайске

Премьер-министр РФ совершит рабочую поездку в Горно-Алтайск

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко в рамках своей рабочей поездки в Горно-Алтайск, которая продлится с 23 по 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"В графике Михаила Мишустина также осмотр приемного отделения республиканской больницы, беседы с главой Республики Алтай Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко", - говорится в сообщении.

Мишустин регулярно посещает российские регионы, на Алтае в последний раз он был в 2023 году. По итогам поездки в Сибирь и на Дальний Восток премьер-министр традиционно формулирует поручения по развитию регионов.