Она пройдет 23-28 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин будет участвовать в Международной экологической конференции, которая пройдет в Горно-Алтайске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"23-28 июля Михаил Мишустин посетит Горно-Алтайск. Председатель правительства примет участие в мероприятиях Международной экологической конференции", - говорится в сообщении.

В кабмине анонсировали участие правительственных делегаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В поездке премьер-министра сопроводят его заместители - Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Международная конференция пройдет с 24 по 26 июля.

Мишустин регулярно посещает российские регионы, на Алтае в последний раз он был в 2023 году. По итогам поездки в Сибирь и на Дальний Восток премьер-министр традиционно формулирует поручения по развитию регионов.