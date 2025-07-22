Постпредство: Россия сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО

У такого шага будут серьезные политические и финансовые последствия, заявил врио постпреда РФ при организации Кирилл Рынза

ПАРИЖ, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Россия выражает сожаление в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКО и считает, что у такого шага будут серьезные политические и финансовые последствия. Об этом заявил ТАСС врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

"Решение США о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление. Можно с уверенностью сказать, что выход США из ЮНЕСКО будет иметь как политические, так и финансовые последствия", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что с политической точки зрения при принятии решений не будет учитываться мнение целого региона. Что же касается финансовой стороны вопроса, то выход США означает, что "не будет возмещена астрономическая задолженность Вашингтона перед Организацией в более чем 600 млн долларов". Рынза напомнил, что Вашингтон не платил взносы в регулярный бюджет с 2011 года.

"Несмотря на заявление гендиректора Одре Азуле о некой финансовой стабильности, обеспеченной секретариатом, выход США из организации будет иметь для нее самые тяжелые последствия и скажется на жизнеспособности ряда проектов и программ", - подчеркнул он.

На этом фоне врио постпреда РФ напомнил, что Россия предупреждала руководство секретариата и страны-члены в 2023 г. о возможных последствиях возвращения Вашингтона в организацию с нарушением правил процедуры - восстановлением права голоса и пассивного избирательного права в обмен всего лишь на обещания американской стороны выплатить долг без юридической фиксации. "Это стало очередной иллюстрацией так называемого "порядка, основанного на правилах" - путь в никуда. Результат, как говорится, налицо", - заключил Рынза.

О выходе США из ЮНЕСКО

22 июля Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Это решение в Вашингтоне обосновали тем, что организация якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

В ответ на это гендиректор организации Одре Азуле опубликовала заявление, в котором назвала такой шаг "ожидаемым" и заверила, что за последние годы ЮНЕСКО подготовилась к такому развитию событий. По ее словам, организация находится в более стабильном финансовом положении, чем в 2018 году, а объем взносов с того времени удвоился, поэтому на данном этапе вопрос о сокращении персонала не рассматривается. Также она опровергла претензии Вашингтона к организации, отметив, что ситуация после прошлого ухода США кардинально изменилась.

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.

Израиль много лет конфликтовал с ЮНЕСКО из-за статуса Иерусалима и охранных объектов на палестинской территории. В 2017 году еврейское государство решило покинуть организацию и в 2018 году одновременно с США выполнило решение о приостановке членства. Вместе с тем за всеми объектами из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимися на израильской территории, сохранен их статус.