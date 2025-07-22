Постпредство: выход из ЮНЕСКО двух государств за год говорит о системном кризисе

Секретариат организации не способен справиться с проблемой, сказал врио постпреда России при организации Кирилл Рынза

ПАРИЖ, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Два государства покинули ряды ЮНЕСКО с начала 2025 года, что свидетельствует о серьезном системном кризисе в организации. Об этом заявил ТАСС врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

"Являясь глобальным гуманитарным форумом, организация держится на странах-членах. Последовательный выход из нее двух государств за год свидетельствует о серьезном системном кризисе и неспособности Секретариата с ним справиться", - сказал он. Врио постпреда РФ напомнил, что, помимо США, в мае этого года о выходе из ЮНЕСКО заявило правительство Никарагуа.

Собеседник агентства заявил, что в настоящий момент в организации имеются серьезные проблемы с духом консенсуса, "которого по факту нет". По его словам, это проявлялось "по целому ряду политизированных решений", попавших в повестку дня организации с подачи стран Запада в силу политической конъюнктуры.

"Россия последовательно выступает за сохранение универсальности ЮНЕСКО. Сотрудничество между государствами в областях культуры, образования, науки, информации и коммуникации - это фундамент организации. База, которую необходимо укреплять на равноправной основе, избегая политизации и двойных стандартов, при строгом соблюдении устава и правил процедуры руководящих органов ЮНЕСКО", - сказал Рынза.

Он придал особое значение соблюдению этих принципов в свете приближающихся выборов нового гендиректора организации, которые состоятся в октябре этого года. "Рассчитываем, что новый руководитель приложит все усилия для изменения сложившейся в ней ситуации и сосредоточится на уставной гуманитарной проблематике, что позволит всем странам продолжить плодотворное сотрудничество в областях компетенции ЮНЕСКО", - заключил Рынза.

Выход США и Никарагуа из ЮНЕСКО

22 июля Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Это решение в Вашингтоне обосновали тем, что организация якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

В ответ на это гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле опубликовала заявление, в котором назвала данный шаг ожидаемым и заверила, что за последние годы организация подготовилась к такому развитию событий. По ее словам, ЮНЕСКО находится в более стабильном финансовом положении, чем в 2018 году, а объем взносов с того времени удвоился, поэтому на данном этапе вопрос о сокращении персонала не рассматривается.

5 мая министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске уведомил Азуле о выходе страны из ЮНЕСКО. Это произошло из-за вручения ЮНЕСКО премии газете La Prensa, которую власти центральноамериканской страны считают изданием, поддерживающим насилие и жестокость и продвигающим политику вмешательства США в дела Никарагуа. Глава МИД республики также обвинил ЮНЕСКО в отсутствии объективности и в том, что организация поощряет действия, которые являются "покушением на ценности и идентичность национальной никарагуанской культуры".