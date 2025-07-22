Глава организации Одре Азуле сама агитировала за возвращение Соединенных Штатов в обход правил процедуры, пояснил врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза

ПАРИЖ, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Заявление гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле о том, что выход США из состава организации был "ожидаемым" и оно не будет иметь финансовых последствий, вызывает удивление, учитывая, что она же агитировала за возвращение этой страны в 2023 году в обход правил процедуры. Об этом заявил ТАСС врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

"Мы внимательно ознакомились с сегодняшним заявлением гендиректора Одре Азуле в отношении решения Вашингтона. Удивлены замечаниями главы международной организации, которая два года назад агитировала за возвращение США в ЮНЕСКО в обход правил процедуры, без фиксации финансовых обязательств Вашингтона, что, дескать, решение администрации США было "ожидаемым", "ЮНЕСКО к нему подготовилась", "оно не будет иметь финансовых последствий", - сказал он.

Собеседник агентства также не согласился с утверждением Азуле о том, что ЮНЕСКО сейчас представляет собой уникальный "форум для консенсусных решений и мультилатерализма". По его словам, "серьезные проблемы имеются и с упомянутым гендиректором "духом консенсуса", которого по факту нет". "Не было его при принятии решения о возвращении США в ЮНЕСКО в 2023 году, нет его по целому ряду политизированных решений, попавших в повестку дня организации с подачи стран Запада в силу политической конъюнктуры", - пояснил он.

В этой связи врио постпреда РФ выразил надежду на то, что новый гендиректор ЮНЕСКО, выборы которого состоятся в октябре, "приложит все усилия для изменения сложившейся в ней ситуации и сосредоточится на уставной гуманитарной проблематике, что позволит всем странам продолжить плодотворное сотрудничество в областях компетенции ЮНЕСКО".

О выходе США из ЮНЕСКО

22 июля Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Это решение в Вашингтоне обосновали тем, что организация якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

В ответ на это гендиректор организации Одре Азуле опубликовала заявление, в котором назвала такой шаг "ожидаемым" и заверила, что за последние годы ЮНЕСКО подготовилась к такому развитию событий. По ее словам, организация находится в более стабильном финансовом положении, чем в 2018 году, а объем взносов с того времени удвоился, поэтому на данном этапе вопрос о сокращении персонала не рассматривается. Также она отвергла претензии Вашингтона к организации, отметив, что ситуация после прошлого ухода США кардинально изменилась.

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.

Израиль много лет конфликтовал с ЮНЕСКО из-за статуса Иерусалима и охранных объектов на палестинской территории. В 2017 году еврейское государство решило покинуть организацию и в 2018 году одновременно с США выполнило решение о приостановке членства. Вместе с тем за всеми объектами из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимися на израильской территории, сохранен их статус.