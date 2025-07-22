Сенатор Пушков: ЕС делает все для развязывания широкой "ледяной" войны против РФ

Об этом говорит договор о дружбе и сотрудничестве между Германией и Великобританией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Договор о дружбе и сотрудничестве между Германией и Великобританией говорит о готовности европейских стран развернуть "широкую "ледяную" войну" с Россией. Долгосрочной целью "ледяной войны" Евросоюза является распад России, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Поражение киевского режима там воспринимают как колоссальный удар по ЕС и НАТО, как поражение всего либерального клана во главе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которое, возможно, обернется для многих политиков современной Европы уходом из политики. Поэтому возникновение альянса между Германией и Британией следует воспринимать так: либеральный клан, который сегодня правит Европой, делает все, чтобы, во-первых, остаться у власти и, во-вторых, развернуть широкую "ледяную" войну против нашей страны - на самой грани войны "горячей", - заявил политик в интервью "Парламентской газете".

Долгосрочной задачей подобной "ледяной войны" ЕС является распад России, считает Пушков. Кроме того, среди целей Евросоюза - маргинализация РФ в Европе и создание нового "железного занавеса", ограничение России в политической и экономической сферах.

Отвечая на вопрос про возможности европейских политиков касаемо проведения такого курса, он отметил: "Потенциал у них для этого есть. Да, в Европе почти нет ярких политиков, но есть довольно много "серых" политических фигур, осуществляющих в плотной сцепке коллективное управление. Также есть крупные банки и транснациональные корпорации".

17 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве. Церемония подписания документа, получившего название Кенсингтонский договор, состоялась в лондонском Музее Виктории и Альберта. Ранее в канцелярии Стармера заявили, что "первый такого рода" документ будет охватывать вопросы безопасности, экономики, миграции и инфраструктуры. Он станет развитием соглашения об углубленном оборонном партнерстве, заключенного в Лондоне 23 октября прошлого года.