Председатель СФ сообщила, что Каир является одним из ключевых партнеров России в Северной Африке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Опыт межпарламентских контактов России и Египта будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Об этом председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила в поздравлении председателю Сената Египта Абделю Вахабу Абдель Разеку с Днем революции.

"Уверена, солидный опыт российско-египетских межпарламентских контактов будет способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей в интересах народов наших стран", - сообщила Матвиенко.

Также она сообщила, что Египет является одним из ключевых партнеров России в Северной Африке, а отношения между странами носят многоплановый конструктивный характер, успешно расширяется торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, в том числе в рамках объединения БРИКС.