Член комитета Госдумы по безопасности отметил, что мобилизационный ресурс в стране даже с учетом катастрофических потерь на фронте все еще остается

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Киевскому режиму сложно сохранять мобилизационный ресурс на фоне высокого уровня социального напряжения в стране и нежелания людей воевать. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко, комментируя информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что ВСУ должны перейти в наступление, уточнил, что Вооруженные силы Украины не обладают достаточным мобилизационным резервом для проведения наступательной операции.

"На самом деле стоит признать, что мобилизационный ресурс на Украине даже с учетом катастрофических потерь на фронте, все еще остается. Но в условиях, когда жители Украины не желают гибнуть за неонацистскую хунту, силой удерживающую власть в стране, а также на фоне сплачивания населения и формирования внутреннего противостоящего хунте фронта, добывать людской ресурс традиционным путем повальной бусификации им становится все сложнее", - сказал Шеремет.

На фоне этого, считает депутат, украинские власти попытались закрыть образующиеся бреши дорогостоящими наемниками, но и они, даже самые беспринципные, в условиях плохой выживаемости отказываются воевать на стороне Украины.