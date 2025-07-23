Запланированный на вечер 23 июля третий раунд переговоров между Москвой и Киевом и коррупция на Украине стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
О переговорах с Украиной
- Российская делегация отправилась в Стамбул, на вечер запланирован третий раунд прямых переговоров с Украиной: "Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул, и, действительно, на вечер запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров".
- На переговорах в Стамбуле "будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись [стороны] в ходе второго раунда".
- Россия и Украина обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших: "[Будет] разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций".
- В Стамбуле не ожидается легких переговоров, будет "очень сложный разговор": "Проекты [меморандумов] диаметрально противоположны".
- Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменился, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский: "У нас изменений в составе нет. Тот же состав".
- Российско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, иначе она нецелесообразна: "Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу".
О коррупции на Украине
- Значительную часть денег от США и Европы на Украине разворовали: "В стране много коррупции, то есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Это можно сказать с большой долей уверенности".
- Ситуация вокруг закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, является внутренним делом страны: "Коррупция - тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств - это внутреннее дело Украины".