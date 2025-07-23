Запланированный на вечер 23 июля третий раунд переговоров между Москвой и Киевом и коррупция на Украине стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

О переговорах с Украиной

Российская делегация отправилась в Стамбул, на вечер запланирован третий раунд прямых переговоров с Украиной: "Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул, и, действительно, на вечер запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров".

На переговорах в Стамбуле "будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись [стороны] в ходе второго раунда".

Россия и Украина обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших: "[Будет] разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций".

В Стамбуле не ожидается легких переговоров, будет "очень сложный разговор": "Проекты [меморандумов] диаметрально противоположны".

Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменился, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский: "У нас изменений в составе нет. Тот же состав".

Российско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, иначе она нецелесообразна: "Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу".

О коррупции на Украине