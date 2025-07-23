Вице-премьеры и руководитель исполкома ОНФ расскажут о развитии программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства. С докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов по программам "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин проведет совещание с членами правительства. Естественно, будут рассматриваться текущие вопросы, как это обычно происходит. И в качестве профильной темы сегодня буду доклады Татьяны Голиковой, Дмитрия Чернышенко и Михаила Кузнецова, ОНФ, о развитии программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". Программы востребованные, нужные, эффективные и работающие. Вот об этом и пойдет речь", - рассказал Песков.

Во второй половине дня у президента также запланировано много встреч непубличного характера.