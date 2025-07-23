Европейские страны забывают историю и умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм, заявил председатель Госдумы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Переименование бульвара Сталинград во Франции говорит о том, что европейские страны забывают историю и умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

"Мы видим, что в Европе забывают историю, искажают ее, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться", - сказал Володин.

Ранее власти города Драп на юге Франции приняли решение переименовать бульвар Сталинград в бульвар де Рив дю Пайон (boulevard des Rives du Paillon).