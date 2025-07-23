Третий раунд переговоров пройдет в Стамбуле 23 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Главными темами российско-украинских переговоров в Стамбуле станут проекты меморандумов и обмены. Об этом сообщил источник ТАСС.

"Переговоры начнутся вечером, главное - проекты меморандумов и обмены", - отметил собеседник агентства.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, третий раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева должен состояться вечером 23 июля в Стамбуле.

Россия и Украина по итогам двух предыдущих раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.