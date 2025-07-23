В 2025 году голосование пройдет в 87 СИЗО в 29 регионах России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Практика организации в СИЗО голосования подследственных, находящихся вне регионов своей регистрации, свидетельствует о развитии избирательной системы России. Об этом ТАСС заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

Центризбирком РФ ранее в среду на заседании утвердил порядок голосования на сентябрьских выборах в СИЗО. В 2025 году голосование пройдет в 87 СИЗО в 29 субъектах РФ. Обвиняемые смогут проголосовать только на выборах губернаторов, которые состоятся в 20 регионах. Голосование в СИЗО назначено на 12 сентября.

"Подследственные в СИЗО голосуют постоянно на федеральных выборах - президента, депутатов Госдумы. Уже третий год ЦИК практикует и голосование для тех, кто находится в СИЗО вне регионов своей регистрации. Это говорит о развитии системы, ее доступности и расширении охвата разных категорий избирателей", - сказал Брод.

Он подчеркнул, что голосование в следственных изоляторах проходит под общественным контролем. "Как правило, наблюдателями от общественных палат выступают члены ОНК (общественная наблюдательная комиссия - прим. ТАСС), которые имеют постоянный доступ в СИЗО. Важно убедиться, что туда доставлены бюллетени, информационные материалы о кандидатах, обеспечена тайна голосования", - добавил правозащитник.

По его словам, ассоциация НОМ будет поддерживать связь с общественными штабами в 81 регионе, где проходят выборы, и отдельно запросит информацию по 29 регионам, в которых будут открыты избирательные участки в СИЗО.