Стороны также обсудили сферу укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества Москвы и Кабула в торгово-экономической области и в сфере укрепления региональной безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора руководителей дипведомств.

"Отметив давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов, стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом", - отметили в дипведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество с Афганистаном, показатели товарооборота составили $323 млн по итогам 2024 года.