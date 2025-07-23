Володин раскритиковал Чехию за сравнение коммунистической идеологии с фашистской

Чешский президент Петр Павел ранее подписал закон о запрете пропаганды коммунизма, за создание и поддержку движений с такой идеологией теперь предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал парламент Чехии "за приравнивание коммунистической идеологии к фашистской".

Как передает портал Euractiv, президент Чехии Петр Павел подписал закон о запрете пропаганды коммунизма, за создание и поддержку движений с такой идеологией теперь предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

"Мы с вами видим, что в мире много несправедливости. И вот буквально на прошлой неделе парламент Чехии начал обсуждать вопрос, связанный с приравниванием коммунистической идеологии к фашистской. Задумайтесь, почему это делается. А делается это совершенно очевидно для того, чтобы взять и поставить под сомнение, перечеркнуть, а затем еще и обвинить нашу страну, уравняв коммунистическую партию, государство, строй того времени с фашистской идеологией и с фашистским режимом. Вот о чем речь идет", - отметил Володин.

По словам Володина, история, язык, культура и вера - это основа национальной идентичности. "Нам необходимо сделать все, чтобы ее не утратить. Народ, который теряет свою идентичность, в итоге теряет свою государственность. Мы с вами не должны этого допустить. В этом наша задача", - добавил он.