Володин поддержал пересмотр коммунистами оценки Сталина 20-м съездом КПСС

Председатель Госдумы призвал сделать все для того, чтобы имена героев, полководцев и руководителей государства, обеспечивших Победу, были защищены и увековечены

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение съезда КПРФ пересмотреть итоги 20-го съезда КПСС, на котором Никита Хрущев выступил с докладом о культе личности Иосифа Сталина.

"Очень правильным было решение наших коллег из фракции КПРФ пересмотреть решение 20-го съезда [КПСС]. Потому что во многом именно решение съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания, и как верховный главнокомандующий делал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов", - сказал Володин, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

Председатель Госдумы объяснил, что с Советским Союзом не пытались "играть", пока государство было сильным, а сразу после распада СССР начали "обвинять во всех грехах в продолжение того же 20-го съезда". "Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны защищать свою историю. Нам надо сделать все для того, чтобы имена героев, полководцев, руководителей государства, обеспечивших Победу, были защищены и увековечены", - обратился Володин к депутатам.

О решении съезда КПРФ

Прошедший в июле съезд КПРФ принял резолюцию, в которой признал "ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина на 20-м съезде КПСС. Резолюция в том числе была направлена "на восстановление полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина".

20-й съезд КПСС проходил в феврале 1956 года в Москве. В последний день его работы секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором осудил практику политических репрессий 1930-1950-х годов и возложил всю вину за них на Иосифа Сталина.