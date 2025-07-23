Председатель Госдумы также отметил, что "интриги разрушительны"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слабыми людьми бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, а также первого и единственного президент СССР Михаила Горбачева.

"Потому что до этого тоже слабый Горбачев, он делал все для того, чтобы затоптать героя Советского Союза Брежнева. Человек, который добирался на малую землю, рискуя вместе с десантниками, но это факт. А Брежнев, будучи достаточно сильным человеком, не трогал Хрущева. А Хрущев был очень слабым. Он сделал все для того, чтобы затоптать Сталина, для того, чтобы самому удержаться, для того, чтобы тех, кто был рядом со Сталиным, ему мешал, их убрать", - сказал Володин, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

Обращаясь к депутатам, Володин отметил, что "интриги разрушительны". "Поэтому, вот, коллеги, лучше прямо говорите, что хотите, предлагайте, отстаивайте позицию. Плесень гибнет на свету", - добавил он.