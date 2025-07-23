Стороны оценили кризисное состояние европейской безопасности и ответственность стран НАТО и ЕС за разрушение ее устоев

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии в России. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ отметили, что в контексте обсуждения текущего состояния российско-австрийских отношений был затронут ряд практических двусторонних вопросов. "С российской стороны были также даны принципиальные оценки нынешнего кризисного состояния европейской безопасности и ответственности стран НАТО и ЕС за разрушение ее устоев", - добавили в дипведомстве.

Альмхофер родился в 1960 году, он был назначен послом Австрии в РФ в 2021 году.