По словам главы ДНР, после таких телефонных звонков любые шансы на урегулирование, как правило, исчезали

ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Украинские делегаты на встречах контактной группы в Минске звонили не в Киев, а в ряд западных стран для получения указаний по переговорному процессу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с финалистами регионального кадрового конкурса "Донбасс. Свои герои".

Одна из участниц встречи спросила руководителя региона, который с ноября 2014 года по сентябрь 2018 года исполнял обязанности постоянного полпреда ДНР на переговорах контактной группы в Минске, о ходе переговоров.

"Мы вели переговоры с теми, кто уже потерял, с одной стороны, свою субъектность, но от этого еще становился более дерзким, пытался что-то показать. На самом деле, когда [их] зажимали в какие-то определенные рамки, они выходили, причем не стесняясь, и звонили не в Киев, где могли бы получить какие-то решения, указания, а звонили в ряд западных стран, откуда получали указания, по сути, даже не советы, рекомендации, а указания", - сказал Пушилин.

Он добавил, что после таких телефонных звонков любые шансы на урегулирование, как правило, исчезали. "Они просто перечеркивались, и опять ситуация заводилась в какой-то там тупик", - заключил он.

Минские соглашения - пакет документов, принятый в 2014-2015 гг. для урегулирования конфликта в Донбассе. Гарантами выступали Россия, Франция и Германия. Украина, будучи стороной соглашений и принятого позднее комплекса мер по их реализации, затем многократно заявляла, что не намерена их выполнять. Уже после начала специальной военной операции подписавшие договоренности экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признавали, что поддержали соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту.