Консультации по формированию будущей программы развития начнутся на площадках ШОС и БРИКС, отметил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Будущая программа целей устойчивого развития должна быть ориентирована на ключевые глобальные вызовы, стоящие перед человечеством, заявил корреспонденту ТАСС специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Нужно выбрать приоритеты, которые наиболее важны. Сегодня мы думаем о тех глобальных вызовах, которые стоят перед человечеством. Климат, окружающая среда, геополитические кризисы, здоровье людей, пандемии, рост населения и обострение бедности - вот те проблемы, которые касаются всех", - отметил Титов.

По его словам, при решении этих задач необходимо действовать совместно: "Закрыться в своей квартирке не получится - эти проблемы придут к каждому дому, потому что они глобальны". Титов подчеркнул, что второстепенные задачи следует решать на национальном или региональном уровне, сосредоточив усилия мировой повестки именно на глобальных вызовах.

Он также сообщил, что консультации по формированию будущей программы развития начнутся на площадках ШОС и БРИКС, а также в формате двусторонних контактов с такими странами, как Индонезия, Казахстан и ОАЭ. "У нас уже выстроена дорожная карта - будем обсуждать это в совете по устойчивому развитию в ШОС, в контактной группе БРИКС, на круглых столах", - добавил он.

По мнению Титова, новая повестка должна быть четко структурирована: необходимо заранее определить источники финансирования, конкретные цели и показатели эффективности, а также создать эффективную систему управления проектами. "Менеджмент глобальных решений - это не менее важно, чем сами цели", - подчеркнул российский представитель.