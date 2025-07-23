Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития сообщил, что РФ представила неформальный национальный доклад по выполнению ЦУР до 2030 года

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Визит российской делегации на Политический форум высокого уровня ООН по устойчивому развитию был успешным и позволил выполнить все поставленные задачи. Об этом заявил корреспонденту ТАСС специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Мы выполнили все задачи, которые ставили перед собой. Я выступил от имени России на пленарном заседании и на сессии по региональному развитию. Также у нас прошло множество встреч с различными делегациями и руководством ООН", - отметил он.

Спецпредставитель президента сообщил, что Россия представила неформальный национальный доклад по выполнению Целей устойчивого развития до 2030 года. Доклад был подготовлен экспертами МГИМО и Института экономики роста им. Столыпина. "Мы успешно выполняем 61% задач, тогда как в среднем по миру только 20%. Этот опыт вызывает интерес у других стран", - подчеркнул Титов.

Одним из ключевых направлений выступления стало развитие малого бизнеса в России, в том числе за счет внедрения цифровых платформ. "Мы создали уникальную цифровую систему для малого бизнеса, которой нет ни в одной другой стране. Это позволило удвоить доходы бюджета от малого бизнеса за несколько лет", - пояснил Титов.

Российская сторона предложила ООН сделать поддержку малого бизнеса частью своей программы устойчивого развития. "Наше предложение заключается в использовании внутренних резервов стран, в том числе за счет вывода бизнеса из тени. Это может стать решением ряда проблем развивающихся государств", - добавил он.

Вторая важная тема переговоров - подготовка к формированию новой повестки развития после 2030 года. Россия обсуждает этот вопрос с представителями БРИКС, ШОС и другими партнерами, выступая за создание экспертных групп с участием всех членов ООН. "Это не должна быть инициатива только аппарата ООН. Необходимо учитывать мнение всех стран и работать совместно", - резюмировал Титов.