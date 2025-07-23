Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития подчеркнул, что альтернативы международным институтам пока не существует

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что в ООН ощущают неопределенность в позиции США в связи с решением администрации президента Дональда Трампа пересмотреть членство во всемирной организации. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС по итогам встреч с руководством всемирной организации.

"Естественно, это не может не сказываться. Но я так понимаю, что пока четкая позиция США тоже не очень существует, и пока не очень понятно окончательное решение Соединенных Штатов по всем программам", - отметил Титов, отвечая на вопрос о влиянии американской политики на работу ООН.

Он подчеркнул, что альтернативы международным институтам пока не существует: "Всем понятно, что сегодня альтернативы <…> международному институту, наверное, пока нет". Вместе с тем он напомнил, что многие страны готовятся к сокращению бюджетов в ООН.

По словам Титова, руководители всемирной организации выразили благодарность России за принятие резолюции UN-80, инициированной Москвой. "Они действительно считают, что это очень хорошее подспорье для их дальнейшей работы", - отметил он.

Говоря о перспективах сотрудничества, российский представитель отметил, что "США, Россия, Китай и другие доноры ООН могут и уже находят взаимодействие", несмотря на различие национальных интересов. "Интерес у нас общий - чтобы все международное сообщество действительно устойчиво развивалось", -добавил он.

"Мы будем искать решения, искать компромиссы. Думаю, что так же будут поступать американская сторона и китайская сторона", - резюмировал Титов.

США в ООН

Администрация Дональда Трампа выражает скептицизм к ООН, рассматривая организацию как неэффективную и не соответствующую интересам США. Соединенные Штаты планируют пересмотреть свое членство в ООН, критикуя ее за бюрократию.