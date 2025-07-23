Теперь это система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в период мобилизации, период действия военного положения, в военное время

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новая редакция закона "О гражданской обороне" значительно расширяет определение таких мероприятий, а также дает МЧС необходимые права по борьбе с беспилотниками ради защиты населения. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Норма предусматривает право сотрудников и работников аварийно-спасательных формирований МЧС России подавлять беспилотники сигналами дистанционного управления БПЛА. Такое право предоставляется в целях защиты населения, в том числе при его эвакуации.

Новая редакция закона вводит более подробную трактовку определения гражданской обороны. Теперь это система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в период мобилизации, период действия военного положения, в военное время. Ранее этот термин охватывал защиту при военных конфликтах и ЧС.

Законом также устанавливается, что ведение гражданской обороны на территории государства начинается с момента введения президентом РФ ее плана по предложению главы МЧС России.

Помимо этого, закон вводит и новые определения - эвакуация населения, защита материальных и культурных ценностей, а также руководство гражданской обороной.

В документе также закрепляются полномочия правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по координации деятельности госорганов по гражданской обороне.