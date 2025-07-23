Президент рассказал об этом перед началом совещания с членами правительства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин открыл совещание с членами правительства, передав им привет от премьер-министра Михаила Мишустина. Глава государства рассказал, что только что побеседовал с находящимся в поездке на Алтай руководителем кабмина.

"Перед тем как начнем работать, во-первых, хочу передать вам привет от председателя правительства, он сейчас, как вы знаете, в поездке. Мы с ним недавно - только что - разговаривали", - поделился президент.

Анонсированная тема совещания - развитие "земских" программ. Ожидаются доклады, в частности, профильных вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко. Однако глава государства предложил обсудить итоги прошедшего на Урале "Иннопрома" и передал слово для доклада главе Минпромторга Антону Алиханову.