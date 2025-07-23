Путин поинтересовался нормой о штрафе за поиск экстремистских материалов

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что рядовые пользователи могут не волноваться

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Минцифры Максута Шадаева разъяснить, как на практике будет реализован запрет на поиск экстремистских материалов.

"Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем вы сейчас сказали, как должен на практике-то функционировать?" - поинтересовался президент у министра.

Шадаев пояснил, что рядовые пользователи могут не волноваться. "На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр", - уточнил он.

Министр добавил, что на эту тему в правительстве много дискуссий, в частности о том, что людям придется выучить 5,5 тысяч материалов, включенных в реестр, чтобы случайно их не открыть. "Но в этом смысле рисков мы не видим, потому что если пользователь не знал о том, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", - подчеркнул он.

"Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно", - резюмировал Шадаев.

О законе

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Согласно поправке, гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN, будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

Вводятся штрафы для владельцев VPN-сервисов за несоблюдение запрета на доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, а также за неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Штрафы за такие нарушения составят от 50 до 80 тыс. рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. рублей - для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей - для юрлиц. Повторные нарушения повлекут за собой штрафы от 100 до 200 тыс. рублей, от 200 до 300 тыс. рублей, от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей соответственно.