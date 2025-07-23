В РФ для назначаемых правительством госслужащих сняли ограничения по возрасту

Такая же мера касается высокопоставленных сотрудников аппаратов Госдумы и Совфеда, которых назначают на должности председатели этих палат

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который убирает для некоторых госслужащих ограничения по предельному возрасту работы.

Поправки внесены в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В целом предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. В ряде случаев срок службы может быть продлен до 70 лет. При этом на гражданских служащих, которых назначает на должность президент, ограничение по возрасту в 70 лет не распространяется.

Теперь это послабление распространено на лиц, которых назначает правительство РФ. То же самое касается высокопоставленных сотрудников аппаратов Госдумы и Совфеда, которых назначают на должности председатели этих палат.