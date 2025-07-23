По мнению военного и политического эксперта, Великобритания сможет контролировать средства от ЕС, а если Владимира Зеленского из-за волнений решат сместить с должности, то Британия поставит на его места украинского посла Валерия Залужного

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Принятие закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), было выгодно Великобритании, которая сможет установить свой контроль над европейской помощью, а в случае необходимости - заменить Владимира Зеленского на экс-главкома украинской армии и действующего посла в Лондоне Валерия Залужного. Такое мнение выразил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

Ранее решение Зеленского о фактической ликвидации НАБУ и САП подверглось критике со стороны европейских государств.

"Он [Зеленский] подчинил эти органы генпрокурору, то есть себе (своему чиновнику, а не наблюдателям из ЕС - прим. ТАСС), тем самым он кинул перчатку в лицо Евросоюза, который создал бюро. По большому счету, решение принять этот закон для Зеленского - карьерное самоубийство, потому что ЕС возмутится и скажет: "Что ты творишь? Мы хотим контролировать наши деньги в подконтрольной стране". Кто его зарядил принять это решение? Англичане, которые не состоят в Евросоюзе и не участвовали в создании НАБУ, но считают себя основными бенефициарами по Украине, так как заключили 100-летнюю сделку по ресурсам", - считает Гагин.

Таким образом, отметил эксперт, Великобритания сможет контролировать средства от ЕС, а если Зеленскому не удастся погасить народные волнения и его будет решено сместить с должности, то политические элиты Лондона смогут поставить на его место Залужного. Он пользуется авторитетом у жителей страны и является одним из главных кандидатов на пост президента Украины при проведении выборов, считает Гагин.

22 июля Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.