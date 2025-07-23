С инициативой выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко освободить от налога выплаты по программе "Земский тренер" - по аналогии с другими "земскими" программами.

Чернышенко заметил, что от налогов освобождены выплаты по программам "Земский учитель", "Земский доктор / фельдшер" и "Земский работник культуры". Он предложил аналогичным образом поступить с выплатами по программе "Земский тренер" уже с этого года.

"Так и нужно сделать, - поддержал глава государства во время совещания с членами правительства. - Согласен с вашими предложениями".

"Обращаю внимание наших коллег в регионах и считаю совершенно справедливым - мы уже неоднократно об этом говорили, - чтобы наши коллеги в регионах поддержали эти ["земские"] программы, - заметил Путин. - По сути, это для регионов и делается".

Президент также напомнил о важности такого элемента "земских" программ, как "приобретение жилья для специалистов", о котором региональным властям также не стоит забывать.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в России с 2012 года, а "Земский учитель" - с 2020-го, их действие продлится минимум до 2030 года. На Дальнем Востоке размер выплат уехавшим на село не менее чем на пять лет специалистам удвоен.