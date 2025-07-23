До этого срок пребывания в России по электронной визе для иностранных граждан составлял 16 дней, а срок ее действия - 60 дней

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин удвоил сроки действия электронной визы для иностранцев и пребывания по ней в РФ, теперь они составляют 120 и 30 дней соответственно. Закон опубликован.

Ранее срок пребывания в России по электронной визе для иностранных граждан составлял 16 дней, а срок ее действия - 60 дней. Как отмечали в пояснительной записке авторы инициативы, закон увеличит число иностранцев, приезжающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом нововведения также позволят сохранить должный уровень миграционного контроля и выполнить требования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ.

Новые нормы также ввели и для россиян - теперь за границей не действует свидетельство о рождении для удостоверения личности несовершеннолетних. Такой документ также нельзя будет использовать для выезда из России. Однако нововведение не распространяется на тех несовершеннолетних, которые выехали из России по свидетельству до вступления закона в силу - они все так же могут вернуться в Россию по такому документу.

Согласно новому закону, пересекать российскую границу теперь можно вне установленных погранпунктов при условии, что есть разрешение пограничного органа. Нововведение также наделяет пограничников полномочиями останавливать и досматривать маломерные суда, средства передвижения по льду и их грузы, а осматривать личные вещи тех, кто въезжает в РФ и выезжает с территории страны.

В новость внесена правка (18:10 мск) - передается в связи с исправлением опечатки во втором абзаце, верно - 60.