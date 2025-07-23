Авторы инициативы в пояснительной записке напоминали о вступлении России в Совет Европы в 1996 году, в связи с чем РФ передала управление учреждениями для содержания преступников и подозреваемых Минюсту

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ правом создания собственных следственных изоляторов (СИЗО) для обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, подследственных данной службе. Закон, принятый в связи с выходом России из Совета Европы, подписан главой государства и вступит в силу 1 января 2026 года.

ФСБ РФ занимается расследованием четко ограниченного круга преступлений, в частности шпионажа, госизмены и экстремизма.

Авторы инициативы в пояснительной записке напоминали о вступлении России в Совет Европы в 1996 году, в связи с чем РФ передала управление учреждениями для содержания преступников и подозреваемых Минюсту. Однако в 2022 году РФ вышла из Совета Европы и теперь не имеет никаких обязательств перед этой структурой.

Теперь все СИЗО, которые в 2006 году были переданы уголовно-исполнительной системе, вернутся в ведение ФСБ. Так, служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию. Также ФСБ сможет применять специальные средства в отношении тех задержанных, которые хотят совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывают сопротивление. Сотрудники службы смогут применять оружие для пресечения побега и насильственного освобождения содержащихся в СИЗО.