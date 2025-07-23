Президент России отметил необходимость продолжать программы государства и работу над их совершенствованием

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил замруководителя президентской администрации Максима Орешкина сформулировать перечень поручений по итогам совещания с правительством.

"Максим Станиславович, я попросил бы вас все это (итоги совещания с кабмином - прим. ТАСС) обобщить. То, что сейчас <...> коллеги зафиксировали в своих выступлениях. Обобщить некоторые вещи и оформить это в качестве поручений, чтобы программы наши продолжались и работа над их совершенствованием продолжалась", - сказал российский лидер.