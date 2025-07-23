Путин поблагодарил Володина за плодотворную работу Госдумы в весеннюю сессию

Президент России отметил, что на рассмотрении палаты парламента находится 1 125 законопроектов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Государственная дума в весеннюю сессию работала активно и приняла три сотни законов. На это обратил внимание, благодаря парламентариев за работу, президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Хочу поблагодарить вас и всех депутатов Государственной думы за работу в ходе весенней сессии парламента, - обратился президент. - Много принято законов - свыше 300".

Путин отметил, что на рассмотрении палаты парламента находится 1 125 законопроектов. "Это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. И уверен, работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством", - заключил глава государства.

Президент традиционно принимает председателей палат Федерального собрания РФ по итогам парламентских сессий. Те обычно рассказывают главе государства о количестве принятых за полгода законов, выделяют наиболее важные законотворческие инициативы.